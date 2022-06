Activitati binecuvantate de Ziua Internationala a Copilului in Arhiepiscopia Dunarii de Jos

Cu binecuvantarea Inaltpresfintitului Parinte Casian, de Ziua Internationala a Copilului, in multe centre sociale, institutii de invatamant si parohii din Arhiepiscopia Dunarii de Jos, sunt organizate o serie de activitati religioase, cultural-artistice, educationale si social-filantropice.Programele dedicate copiilor au inceput in Eparhia Dunarii de Jos, inca din zilele anterioarei datei de 1 iunie, cand slujitorii Sfintelor Altare in cooperare cu profesori si voluntari au oferit daruri ... citeste toata stirea