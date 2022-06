Activitati inedite de Ziua Dunarii la Complexul Muzeal Galati

In fiecare an, pe 29 iunie, se sarbatoreste Ziua Dunarii, la propunerea tarilor dunarene si sub auspiciile Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR), cu sediul la Viena. Anul acesta, activitatile dedicate fluviului Dunarea se desfasoara sub sloganul "Descopera Dunarea!" - "Discover Danube!".Sectia Acvariu din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va marca aceasta zi cu o serie de activitati specifice, in cadrul carora publicul va ... citeste toata stirea