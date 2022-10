Acuzatii nefondate de incompatibilitate pentru directorul Directiei de Fiscalitate Galati

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a transmis public, in luna februarie 2020, ca directorul Directiei Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din cadrul Primariei municipiului Galati, Ioan Daniel Stadoleanu, s-ar fi aflat in stare de incompatibilitate deoarece, incepand din septembrie 2013 a exercitat simultan functia publica de director executiv al Fiscalitatii si calitatea de expert contabil, respectiv expert contabil judiciar.(Citeste si Directorul Fiscalitatii galatene, gasit in ... citeste toata stirea