Adina, Eliana si Robert, trei adolescenti din Galati decisi sa schimbe lumea in bine

De Ziua Voluntariatului - Ziua in care Binele face Bine, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 decembrie, Fundatia Inima de Copil prezinta trei povesti, trei modele, trei voluntari."Ziua Voluntariatului (5 decembrie) este cea mai buna ocazie de a-i aduce in fata pe cei care isi pun timpul, energiile si abilitatile in slujba celorlalti. In slujba celor care au nevoie de sprijin. In cei 26 de ani de existenta, Fundatia Inima de Copil a fost locul in care mai bine de 1500 de voluntari au crescut, ... citeste toata stirea