Admiterea la Universitatea "Dunarea de Jos", in linie dreapta. La Medicina, cele mai multe locuri

Peste 1.500 de locuri bugetate la licenta sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. Cele mai multe locuri bugetate merg, ca in fiecare an, la Facultatea de Medicina si Farmacie. Nu mai putin de 1.520 de locuri bugetate la licenta sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. Cele mai multe locuri bugetate merg catre Facultatea de Medicina si Farmacie (263).Urmeaza, in ordinea descrescatoare: Facultatea de ... citeste toata stirea