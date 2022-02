Adolescent cercetat pentru tentativa la furt, la Galati

Un adolescent de 16 ani a fost filmat la Galati, in noaptea de 15 spre 16 februarie 2022, incercand sa sparga geamul unui magazin mixt din Galati.Politistii galateni au mers pe urmele indicate de camera de luat vederi pe care tanarul a ignorat-o si il cerceteaza ae acesta pentru faptele comise."La data de 16 februarie, in spatiul public, pe un site de socializare, a fost postata o filmare in care un tanar sparge geamul unui chiosc stradal si patrunde in interiorul acestuia. Ca urmare a ... citeste toata stirea