Adolescenta din Oancea cautata cu disperare de tata si politie

Politistii galateni cauta o minora, de 16 ani, care, in cursul diminetii de miercuri, a plecat de la domiciliul sau, din comuna Oancea, si nu a mai revenit.Astfel, la data de 9 februarie, in jurul orei 18.30, un barbat, din comuna Oancea, a sesizat politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti cu privire la faptul ca, in cursul diminetii, fiica sa, de 16 ani, a plecat de la domiciliul sau, din comuna Oancea, pentru a merge la scoala si nu a ... citeste toata stirea