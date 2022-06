Adolescenta sedusa si obligata sa se prostitueze in hoteluri. Clientii erau racolati de pe un site de anunturi

Doi barbati din Galati au fost arestati preventiv sub acuzatia de trafic de minori. Anchetatorii au stabilit ca cei doi au sedus o copila saraca, pe care au fortat-o apoi sa se prostitueze in folosul lor. Procurorii DIICOT Galati au retinut doi barbati, de 29 si 17 ani, unul din Braila si celalalt din comuna Smardan, judetul Tulcea, sub acuzatia de trafic de minori."S-a retinut ca, incepand cu luna februarie 2022, cei doi inculpati din judetul Galati au racolat, utilizand metoda "loverboy", in ... citeste toata stirea