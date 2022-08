Adriana Pistol: Achizitia de vaccin hexavalent a fost incheiata; livrarea in tara, de saptamana viitoare

Vaccinul hexavalent a fost achizitionat si va fi livrat in tara incepand de saptamana viitoare, a anuntat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol."Achizitia a fost derulata si incheiata si in saptamana viitoare se va livra in tara. Vaccinul nu a lipsit mult timp. Probabil ca a lipsit in mod disproportionat intre judete. Sunt judete care au avut mai mult timp vaccin si judete care nu au avut", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Adriana Pistol.Intrebata daca exista ... citeste toata stirea