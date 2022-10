AFEER: Daca un furnizor de energie pica, se ajunge la rationalizare sau blackout

Unul dintre marii furnizori de energie a fost la un pas de incapacitate de plata, ceea ce ar fi dus la un blocaj si la masuri de rationalizare, a afirmat, luni, Laurentiu Urluescu, presedintele AFEER. Acesta a atras atentia ca se intampla lucruri grave in piata dupa 1 septembrie, de la intrarea in vigoare a OUG 119/2022."Deja sunt probleme cu lichiditatea in piata, ca urmare a decontarilor intarziate, si exista un risc mare de aparitie a blocajelor financiare. Era cat pe-aci sa avem un default ... citeste toata stirea