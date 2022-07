Aglomeratie la recenzare, de teama amenzilor:"Am tot asteptat sa vina cenzorul, dar nu a mai venit"

Cele patru puncte fixe de recenzare din orasul Galati au fost luate cu asalt de cei care nu au reusit pana acum sa se autorecenzeze. De departe, cei mai multi "clienti" ii are Biblioteca Judeteana, unde in doar cateva zile au venit 800 de persoane pentru a beneficia de asistenta si sprijinul bibliotecarilor. Dupa ce i-a invatat pe galateni cum sa obtina certificate COVID, sa faca programari online si sa plateasca taxe online in timpul pandemiei, acum angajatii Bibliotecii Judetene V.A Urechia ... citeste toata stirea