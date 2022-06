ALARMANT! 10-12 ani, varsta de debut in consumul de droguri

Managerul Spitalului Sf. Stelian, Teodora Ciolompea, a declarat, marti, ca varsta de debut in consumul de droguri "a scazut dramatic", la numai 10-12 ani."Am avut instiintari, informari, tineri care au inceput sa utilizeze droguri de la 10-12 ani. (...) Exista o lipsa in partea aceasta de acces la tratament pentru varsta 14-18 ani. In spital noi putem interna numai adulti. Deci aici ar fi o prima cerinta, si, de asemenea, cred ca ar fi foarte important sa se reia discutiile pe legea sanatatii ... citeste toata stirea