Alaturi de Irene! Fiica arhidiaconului Mihail Buca are nevoie de ajutorul nostru

Fiica cea mica a arhidiaconului Mihail Buca, protopsaltul Catedralei Patriarhale si fondatorul Grupului Psaltic "Tronos", are nevoie de ajutor.Irene, in varsta de numai 3 ani, a fost diagnosticata cu Leucemie acuta mieloblastica. Micuta este acum internata, alaturi de mama sa, Daniela, la Institutul Clinic Fundeni, unde a inceput tratamentul cu citostatice.Parintele Mihail Buca ii roaga pe cei care pot sa ajute sa doneze in conturile special deschise in numele lui Irene, printr-un mesaj ... citeste toata stirea