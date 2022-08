Aleea Celebritatilor pe cel mai important bulevard din Galati. Artera devine pietonala in weekend

O portiune mare a celui mai important bulevard al orasului Galati se va transforma radical. Primaria a anuntat un amplu proiect de modernizare care vizeaza si pastrarea aspectului vintage. Artera va avea o alee de tipul Walk of Fame (Aleea Celebritatilor - n.r.), iar in weekend zona nu va fi accesibila decat pietonilor. Anuntul a fost facut joi, 4 august, de primarului orasului Galati. "Vom continua amenajarea strazii Domneasca, una dintre cele mai indragite strazi, care va fi pusa in valoare ... citeste toata stirea