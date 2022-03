Alerta InfoCons: PATE DE POST cu pana la 13 aditivi alimentari (E-uri)

A inceput Postul Sfintelor Pasti, cel mai mare post din an, intins pe o perioada de 40 de zile. Denumit si "Postul Mare", aceasta perioada are o deosebita importanta si insemnatate pentru crestini. In acest an, Sfintele Pasti va fi sarbatorit la data de 24 aprilie, insa pana atunci, consumatorii se vor indrepta catre produsele de post.Avand in vedere ca pe parcursul celor 40 de zile, consumatorii vor cauta alternative pentru a inlocui produsele consumate in mod uzual cu unele de post, InfoCons ... citeste toata stirea