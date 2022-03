Alexandru Rafila: De saptamana viitoare, pandemia incepe sa dispara din Romania

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, de saptamana viitoare, infectiile cu SARS-CoV-2 vor avea o tendinta descendenta care va duce la disparitia problemei de sanatate publica si reluarea activitatilor in mod obisnuit."Au fost inregistrate 4.276 de cazuri. Remarcam o scadere in aceeasi zi de marti si, daca ea va fi sustinuta si in urmatoarele zile, probabil vom intra pe un trend descendent. Evolutiile in ceea ce priveste numarul de cazuri noi dupa data confirmarii, evolutia ratei de ... citeste toata stirea