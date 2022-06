Alexia-Crina Lupu, primar al Galatiului pentru o zi (GALERIE FOTO)

In premiera, elevi galateni s-au aflat astazi, 08 iunie 2022, in rolurile de consilieri locali si de primar, avandu-l alaturi pe primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu."Ma bucur ca elevii si-au intrat foarte bine in roluri si am avut una dintre cele mai frumoase sedinte. Dar nu chiar usoara. Stiu ca ideile tinerilor pot deveni realitate si cu totii, autoritati si parinti, trebuie sa-i ascultam, sa-i indrumam, sa le oferim increderea si sustinerea de care au nevoie. Este o actiune in ... citeste toata stirea