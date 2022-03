Alina Iuliana Fainarea, consilier scolar din Corod, pe podium in Gala Profesorul Anului din mediul rural

Aseara, Teach for Romania, alaturi de partenerii sai, a anuntat in cadrul Galei Profesorul Anului din mediul rural, desfasurata la Palatul Culturii din Iasi, cei 5 profesori castigatori la cele 5 categorii de premiere. Acestia predau in scoli rurale din judetele Cluj, Suceava si Iasi.Profesorii castigatori:Categoria: Prevenirea abandonului scolarLocul I, Daniela Maria Arion - director, Scoala Gimnaziala Mihai Voda, judetul ClujLocul II, Lenuta Tifrea - profesor, Scoala Gimnaziala Scarlat ... citeste toata stirea