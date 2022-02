Alte 1.000 de locuri de parcare atribuite in parcarile rezidentiale din Galati (TABEL)

In perioada urmatoare se va desfasura o noua sesiune de atribuire a celor aproape 1.000 de locuri de parcare din parcarile rezidentiale, care nu au fost atribuite in sesiunea anterioara, informeaza Primaria municipiului Galati.Astfel, in perioada 07-12 februarie 2022, se va putea face consultarea privind locurile disponibile din Mazepa I - zona 16 - subzona A; Micro 21 - zona 1 - subzona A, B si C; Mazepa II - zona 15 - subzona A; Tiglina II - zona 10 - subzona B si Micro 18 - zona 4 - ... citeste toata stirea