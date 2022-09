Alternosfera, The Mono Jacks, Vita de Vie si multi altii vin la Danube Rock Sounds Galati

Intre 16 si 18 septembrie, pe Plaja Dunarea din Galati, va avea loc festivalul Danube Rock Sounds, ajuns la a opta editie. In cele 3 zile de festival publicul din Galati ii va putea asculta live pe: Alternosfera, The Mono Jacks, Vita de Vie, Trooper, Robin and the Backstabbers, Omul cu Sobolani, Bogdan Simion si Lautarii de Matase, Domino, Implant pentru Refuz, Mihail, The Schnitzels, Dimitri's Bats, Pinholes, Dl. Goe, Hvnds si Melting Dice.Ajuns deja o traditie pentru iubitorii de muzica din ... citeste toata stirea