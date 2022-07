Ambitia Marlenei. A reluat scoala dupa 22 de ani si a luat BAC-ul aproape cu 10

Marlena Gaiu din Galati a decis la 40 de ani sa se reapuce de invatat pentru a-si indeplini visul de-a deveni invatatoare. A invatat in putinele momente din zi in care era libera, a facut si pregatire, iar dupa 22 de ani a luat BAC-ul si nu oricum, ci cu o medie foarte mare. O femeie din comuna galateana Valea Marului, in varsta de 40 de ani, mama a doi copii, a reusit zilele trecute o performanta remarcabila.Marlena Gaiu, care se ocupa cu apicultura alaturi de sotul sau, a revenit pe bancile ... citeste toata stirea