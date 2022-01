Ambulatorii noi, de 7 milioane euro, la 3 spitale din Galati

Consiliul Judetean Galati anunta ca investeste aproximativ 34 de milioane de lei (7 milioane de euro) in constructia si dotarea cu aparatura medicala a trei cladiri noi la Spitalul Judetean, Spitalul de Pneumoftiziologie si Spitalul din Targu Bujor, in care vor functiona Ambulatoriile de Specialitate."Este nevoie de cladiri noi si moderne in sistemul sanitar, pentru a putea astfel sa crestem calitatea serviciilor medicale. Practic, se construiesc de la zero peste 3.000 de mp, iar in noile ... citeste toata stirea