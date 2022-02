Amenda de infarct aplicata unui roman in Italia pentru ca a prezentat certificatul verde al unei alte persoane

Un roman de 40 de ani este prima persoana condamnata penal in provincia Verona pentru ca a prezentat codul QR al unei alte persoane in timpul unei verificari de rutina a carabinierilor. Judecatorul de instructie Marzio Bruno Guidorizzi l-a condamnat zilele trecute pe un roman de 40 de ani la un an de inchisoare pentru falsa atestare a identitatii in fata unui functionar public, ce a fost transformata apoi intr-o amenda de 9.000 de euro.Romanul fusese oprit de carabinierii statiei Parona ... citeste toata stirea