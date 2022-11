Amintire si respect prin muzica romaneasca (FOTO)

Formata din oameni plini de pasiune pentru promovarea artei si culturii, Asociatia Divas din Galati pregateste un turneu national, avand ca tema principala muzica. Dar nu orice fel de muzica, ci opereta romaneasca, selectand piese mai mult sau mai putin cunoscute, pe care le pune in scena printr-un "jam session" de mare impact.Zeci de artisti se reunesc in acest eveniment care are si o dubla semnificatie omagiala: centenarul incoronarii Reginei Maria si omagierea tenorului galatean Florin ... citeste toata stirea