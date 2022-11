ANAF isi prezinta serviciile la Universitatea "Dunarea de Jos" Galati

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incepe astazi, marti, 08 noiembrie 2022, o serie de prezentari ale "Serviciilor oferite contribuabililor", in colaborare cu universitatile de prestigiu din Romania. Primul eveniment este gazduit de Universitatea "Dunarea de Jos" Galati si va consta intr-o prezentare explicativa si, totodata, interactiva, in care se vor aborda subiecte precum rolul si importanta ANAF in societate, dezvoltarea Romaniei pe baza taxelor colectate, serviciile ... citeste toata stirea