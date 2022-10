Andreea Mantea vine la Galati sa caute noi concurenti pentru "Casa iubirii"

Caravana "Casa iubirii" si Andreea Mantea pleaca prin tara, in cautare de noi concurenti pentru celebrul reality show. "Caravana "Casa iubirii" pleaca prin tara in cautarea celor care isi cauta dragostea adevarata! Dupa sapte luni in care celebrul reality show a tinut milioane de telespectatori in fata micilor ecrane cu intamplari cotidiene emotionante si povesti de dragoste pline de tensiune, echipa emisiunii pleaca prin tara ca sa ii gaseasca pe acei care au curaj si inspiratie sa raspunda ... citeste toata stirea