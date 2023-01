ANGAJATUL LUNII IANUARIE 2023 la Curtea de Apel Galati

"Titlul ANGAJATUL LUNII IANUARIE 2023 il vom acorda doamnei Mariana Milea, pentru activitatea sa in calitate de grefier al Sectiei civile din cadrul Judecatoriei Braila", anunta Curtea de Apel Galati."Doamna Mariana Milea are o vechime de peste 25 de ani in functia de grefier. In activitatea desfasurata in cadrul Judecatoriei Braila, doamna grefier s-a dovedit a fi o persoana competenta, care si-a indeplinit cu raspundere sarcinile stabilite, dovedind o permanenta preocupare pentru pregatirea ... citeste toata stirea