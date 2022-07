Antreprenoarea care a readus pe piata gustul prajiturilor copilariei, facute doar din ingrediente naturale FOTO

Maria Alexandra Tircavu a deschis in Galati o brutarie artizanala cu produse traditionale alaturi de tatal sau. Printre acestea se regasesc painea cu legume, painea cu malai, dar si cateva sortimente de prajituri, dupa retete proprii. Tanara este si sufletul a numeroase campanii caritabile. Maria Alexandra Tircavu (24 de ani) administreaza in prezent o brutarie in Galati. A terminat ASE-ul la Bucuresti si i-a venit ideea de-a deschide o brutarie alaturi de tatal sau in 2017-2018, cand afacerile ... citeste toata stirea