Antreprenorul care reinvie una dintre cele mai importante regiuni viticole din Romania, cu o traditie de pe vremea lui Stefan cel Mare FOTO

Un inginer viticol din Nicoresti, comuna din judetul Galati cunoscuta pentru soiurile de vin Babeasca si Feteasca, a reusit sa reconstruiasca in cativa ani o parte a industriei vitinicole care a facut cunoscuta zona in tara si strainatate. Eduard Gheorghita, inginer viticol in comuna galateana Nicoresti, a pus pe picioare dupa ani de munca o afacere prospera in domeniul vitivinicol. Ambii sai parinti au lucrat in domeniul vinificatiei, deci galateanul continua practic o traditie de familie. A ... citeste toata stirea