Apa Canal Galati: Ce NU trebuie sa aruncati NICIODATA in WC!

Interventii ale Departamentului Canalizare in zona Gara-Port si la statia de pompare ISP2 pentru desfundare canalizare, curatare gratare in statie si inlocuire capace de canalizare furate, anunta societatea Apa Canal Galati."In acest context, va reamintim cateva reguli simple menite sa asigure buna functionare a celor 531 km de retea de canalizare din municipiul Galati.IN CAZUL RETELEI INTERIOARE de canalizare, sa aveti in vedere ca vasul de WC nu este cos de gunoi! Niciodata sa nu aruncati ... citeste toata stirea