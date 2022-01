APA CANAL Galati ii cere scuze Ancai Savin: "A fost o eroare!"

APA CANAL SA Galati a reactionat in cele din urma in cazul Ancai Savin (foto a '), galateanca care a fost notificata de societate ca ii va fi taiata apa pe motiv ca a murit, aceasta fiind in viata.Se pare ca totul a pornit de la un functionar care a incurcat CNP-ul femeii cu al mamei moarte."Analiza situatiei a scos in evidenta o regretabila eroare in baza noastra de date, in care a ramas salvat, la preluarea contractului de catre mostenitoare, CNP-ul persoanei decedate. Situatia in cauza a ... citeste toata stirea