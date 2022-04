Apa Canal Galati reduce IN REGIM DE URGENTA tarifele la apa si canalizare de la 1 mai

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati" va aproba, in sedinta convocata in regim de urgenta, reducerea tarifelor la serviciile de apa si canalizare-epurare incepand cu 01 mai 2022, anunta prin intermediul unui comunicat de presa societatea Apa Canal S.A. Galati."Prin Hotararea nr.12/2022, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati" a aprobat, in luna martie 2022, revizuirea Strategiei de tarifare pentru anul financiar 2022 cu rezerva ... citeste toata stirea