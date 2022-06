APA CANAL SA acuza: Primarul din Tecuci blocheaza un proiect cu fonduri europene de peste 50 milioane euro

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galati urmeaza sa implementeze Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati - etapa 2, proiect finantat din fonduri europene, care include investitii in UAT Matca (sistem de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga comuna), precum si reabilitare conducta aductiune si retele de distributie in municipiul Galati.Investitiile propuse in cadrul acestui proiect au impact asupra a 120.170 locuitori in ceea ce ... citeste toata stirea