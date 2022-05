Apa potabila cu program in Galati, daca nu se consuma responsabil

Apa Canal S.A. Galati recomanda consumatorilor/clientilor, cu deosebire celor din mediul rural, sa utilizeze apa potabila cu maxima responsabilitate, strict in scop casnic, menajer, potrivit unui anunt al societatii."Odata cu venirea caldurii si inceperea lucrarilor agricole, corelat cu seceta din perioada anterioara, Operatorul Regional APA CANAL S.A. GALATI poate intampina dificultati in asigurarea serviciului de alimentare cu apa potabila in unele localitati in care opereaza, daca ... citeste toata stirea