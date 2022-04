Apa potabila si canalizare la Matca

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru proiectul de reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Galati - etapa 2" a fost prezentat joi, 14 aprilie 2022, in cadrul unei conferinte de presa prezidata de directorul general al APA CANAL SA, Gelu Stan, primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, presedintele CJ Galati, Costel Fotea - in calitate de presedinte ... citeste toata stirea