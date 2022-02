Apel disperat al profesorilor din Ismail, Ucraina: au cerut sa fie cazati, impreuna cu familiile lor, in Galati

Din cauza situatiei critice din Ucraina, mai multi profesori din Ismail (Ucraina) au solicitat sa fie primiti in Romania si sa fie cazati la Galati impreuna cu familiile lor. Apelul cadrelor didactice a fost facut prin intermediul Universitatii Dunarea de Jos din Galati, acestia fiind colaboratori ai acesteia. Joi, 24 februarie, la scurt timp dupa atacul Federatiei Ruse in Ucraina, mai multi profesori din Ismail, Ucraina, au solicitat sa fie primiti in Romania si sa fie cazati la Galati ... citeste toata stirea