APM Galati: Este timpul pentru restaurarea zonelor umede!

In fiecare an, pe 2 februarie, se aniverseaza Ziua Mondiala a Zonelor Umede. Evenimentul isi propune sa creasca gradul de constientizare globala cu privire la rolul vital al zonelor umede pentru oameni si planeta, transmite Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Galati.Aceasta zi marcheaza si data adoptarii Conventiei privind Zonele Umede la 2 februarie 1971, in orasul iranian Ramsar. Obiectivul declarat al Conventiei a fost acela de a conserva zonele umede, fauna si flora care servesc ca ... citeste toata stirea