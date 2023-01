Este pe scurt situatia epidemiologica de la nivelul judetului Galati, in ultima saptamana de raportare. Astfel, continua avalansa de cazuri de viroze si gripe in judetul Galati. Potrivit DSP Galati, in saptamana 16 - 22 ianuarie 2023, s-au diagnosticat 3.455 de cazuri de viroze respiratorii, cu 48 de internari. Cele mai multe cazuri sunt la categoria de varsta 5-14 ani, unde au fost 1.222 de infectari. ... citeste toata stirea