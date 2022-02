Arderea vegetatiei este STRICT INTERZISA! Amenzi de pana la 60.000 lei sau chiar inchisoare

Avand in vedere numarul ridicat de incendii produse in ultima perioada, ca urmare a arderii necontrolate a miristilor, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale, Agentia Pentru Protectia Mediului (APM) Galati atrage atentia asupra importantei respectarii prevederilor legislative privind aceste activitati.Arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice ... citeste toata stirea