Artistul Constantin Rusu expune la Muzeul de Arta Vizuala Galati

Miercuri, 15.06.2022, incepand cu ora 18.00, in cadrul Muzeului de Arta Vizuala din Galati, va fi deschisa expozitia de desen si pictura a artistului Constantin Rusu, "Ekphrasis. Spatii in miscare". Expozitia prezinta o serie de lucrari realizate de Rusu in ultimii ani, alaturi de o selectie de filme ce documenteaza performance-uri ale artistului.Cu ocazia deschiderii, publicul va avea ocazia sa asiste un performance realizat de artistul vizual in colaborare cu Peter Vukmirovic Stevens,