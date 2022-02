Astazi NU se spala! SARBATOARE CU CRUCE ROSIE in Biserica Ortodoxa

Conform Calendarului Crestin Ortodox, astazi, 02 februarie 2022, Biserica Ortodoxa Romana sarbatoreste Intampinarea Domnului, sarbatoare marcata cu cruce rosie.Intampinarea Domnului este praznuita anual, la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, pe 2 februarie. Astfel, in aceasta zi, Mantuitorul a fost dus la Templu de Fecioara Maria si dreptul Iosif, pentru implinirea legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie dedicat lui Dumnezeu in a 40-a zi de la nastere. In ... citeste toata stirea