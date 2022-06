AstraZeneca anunta noi rezultate pozitive pentru medicamentul sau anti-COVID-19

Gigantul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a publicat miercuri noi date pozitive obtinute in urma unui studiu clinic de faza 3 care a vizat testarea medicamentului sau anti-COVID-19 Evusheld, informeaza AFP.Aceste rezultate, publicate in revista The Lancet Respiratory Medicine, arata ca Evusheld "aduce o protectie statistica notabila impotriva evolutiei spre o forma severa de COVID-19 sau spre deces in comparatie cu utilizarea unui placebo", a anuntat compania AstraZeneca intr-un comunicat ... citeste toata stirea