Ateliere educative pentru educatori si invatatori din Galati

Evenimentul educational "Micul Print" - editia a X-a consta in desfasurarea de workshop-uri pentru cadre didactice pe tematici specifice. Consilierea psihopedagogica are ca scop functionarea optima a persoanei (grupului) din punct de vedere psihosocial, informeaza Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) Galati."Resursa umana din mediul scolar necesita in permanenta o adaptare a relatiei armonioase si de colaborare intre elev - parinte - scoala, astfel incat toti cei ... citeste toata stirea