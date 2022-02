ATENTIE, SOFERI! COD GALBEN si PORTOCALIU de ninsori in sud-estul tarii!

Avand in vedere faptul ca pentru perioada 28 februarie - 1 martie (in intervalul orar 10:00 - 10:00) au fost emise doua coduri meteo, unul galben de intensificari ale vantului si ninsori viscolite in sud-estul tarii si unul portocaliu de ninsori viscolite cu strat de zapada consistent si vizibilitate redusa in judetele Constanta si Tulcea, CNAIR face apel la conducatorii auto sa circule cu prudenta pe segmentele de drum afectate.Precizam ca CNAIR impreuna cu Politia Rutiera pot lua decizia ... citeste toata stirea