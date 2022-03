Au folosit masti sanitare pentru a jefui un magazin. Vanzatoarea, lovita de talharii care au furat doar cafeaua

Cinci tineri din Braila au jefuit un magazin din localitatea Sendreni, judetul Galati. Ei au intrat in magazin cu masti de protectie sanitara si au agresat-o pe vanzatoare. Unul dintre atacatori a fost retinut sub acuzatia de talharie calificata. Cinci indivizi din Braila, printre care si un copil de 13 ani, sunt cercetati de Politia din Galati deoarece au jefuit un magazin din comuna Sendreni. Ei au intrat cu masti de protectie sanitara in magazin si au agresat-o pe vanzatoare.Politistii ... citeste toata stirea