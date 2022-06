Au inceput lucrarile la noul targ auto din Galati

Primaria municipiului Galati informeaza ca s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor in vederea amenajarii noului targ auto de pe strada Macului.Prin realizarea proiectului se doreste relocarea actualului targ de masini din talcioc pe strada Macului, in imediata vecinatate a parcarii de TIR-uri, astfel incat noul amplasament sa ofere cele mai bune conditii. In plus, odata cu mutarea targului se va fluidiza traficul din zona talciocului.Astfel, prin solutia propusa de proiectant ... citeste toata stirea