Autobasculanta condusa de un galatean lovita de un tren de calatori la Baldovinesti, Braila

Accident feroviar in judetul Braila in aceasta dimineata, miercuri, 02 martie 2022. Un tren de calatori a lovit o autobasculanta in localitatea Baldovinesti. In urma accidentului au rezultat 4 victime constiente. La fata locului intervin o ASAS, o echipa de descarcerare si doua ambulante SMURD. Doua dintre victime sunt pasageri din tren si doua din cladirea in care a fost proiectata basculanta, potrivit ISU Braila.Ulterior, IPJ Braila a precizat ca in accident au fost ranite 5 persoane. "In ... citeste toata stirea