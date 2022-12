Autobuzul lui Mos Craciun porneste la drum in judetul Galati (PROGRAM)

Autobuzul lui Mos Craciun porneste la drum si va ajunge in orasele Targu Bujor si Beresti. "Mos Craciun a decis sa isi lase sania in Laponia si va ajunge la copiii din Targu Bujor si Beresti cu... autobuzul. Cum zapada lipseste deocamdata, ajutoarele mosului au venit cu solutii inedite pentru a ajunge la cei mici, asa ca se vor imbarca intr-un autobuz decorat in spiritul sarbatorilor de iarna si vor strabate judetul impartasind bucuria Craciunului. Autobuzul porneste la drum in prima zi a ... citeste toata stirea