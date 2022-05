Autoritatea Aeronautica Civila Romana da unda verde pentru aeroportul regional Galati-Braila

Expertii de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana au analizat studiul de pre-fezabilitate privind realizarea unui aeroport in zona Galati-Braila. Acesta urmeaza sa fie construit in localitatea Branistea, aflata la 20 de kilometri de Galati. Consiliul Judetean Galati si Consiliul Judetean Braila au incheiat, recent, un protocol de colaborare pentru realizarea unui aeroport regional in judetul Galati. Este fara doar si poate una dintre cele mai asteptate investitii, care ar ajuta la ... citeste toata stirea