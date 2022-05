Autoritatea Aeronautica Civila Romana si-a dat acordul pentru Aeroportul Galati-Braila

Subiectul construirii Aeroportului Galati-Braila revine in atentia galatenilor si brailenilor. In luna martie, presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, anunta semnarea unui protocolcu Consiliul Judetean Braila pentru construirea unui aeroport international despre care se vorbeste de ani de zile.Costel Fotea spunea atunci: "Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Braila, Francisk-Iulian Chiriac, am semnat cu multa incredere si hotarare parteneriatul cu ai nostri colegi de ... citeste toata stirea